علي جمعة لـ«قناة الحياة»: الصلاة مقياس القبول عند الله

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، أن المحافظة على الفرائض وأولها الصلاة هي الدليل على القبول عند الله، سواء كان الإنسان مُنتميا إلى طريقة صوفية أو لا، متابعًا: «حافظت على الصلاة يبقى أنا قُبلت، إنما أخرف فيها وأمشي على سطر وأسيب سطر يبقى عندي مشكلة، ولازم أراجع نفسي لأنها مقياس القبول عند ربنا، وهو قال في كتابه العزيز إنها لكبيرة إلا على الخاشعين».

كل مسلم مأمور بالصلاة

وشدد «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «مملكة الدرويش»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن الصلاة هي المقياس للقبول عند الله تبارك وتعالى لأنه لا توجد ديانة على وجه الأرض فيها 5 صلوات يومياً وبها ركوع وسجود لله إلا في الإسلام، وكل مسلم مأمور بالصلاة وهي شأن عظيم.

وقال إن «حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له حديث ضعيف بصياغته هذه، لأنها مربوطة بالثواب وليس الفريضة».