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دراما المتحدة

علي جمعة لـ«مملكة الدراويش»: الوثنية نشأت بخوارق العادات

كتب:

عمرو هلال
04:50 م | الأربعاء 27 مارس 2024
علي جمعة

علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن خوارق العادات كثيرة وتأتي للمسلم وغير المسلم، والعلماء يسمون تلك الخوارق التي تحدث لغير المسلم أو للضال المضل «استدراجًا».

نشأة الوثنية

ونوه «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «مملكة الدراويش»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، بأن الوثنية نشأت بخوارق العادات واعتمدوها مرجعًا يرجع إليهم فانبهروا وانهاروا أمام هذه الخوارق، مشددًا على أن مسيلمة الكذاب جاء بواحدة من خوارق العادات العسكية.

وشدد على أن من هذه الخوارق ما تعرف بالخوارق الكسبية ولا يعتمد على هذه الخوارق، وهي التي نجدها عند العُبّاد في جبال التبت، وقد يكتسبونها من تدريب رياضي حتى يصلوا إلى درجة معينة من خرق العادة، موضحًا أن خوارق العادات التي تجري على يد المؤمنين نوع من أنواع التثبيت في أول الطريق.

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