رئيس الوزراء يستقبل شباب حفل إفطار المطرية كتب: أسماء زايد 05:28 م | الأربعاء 27 مارس 2024 رئيس مجلس الوزراء يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شباب حفل إفطار المطرية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مجلس الوزراء يوافق على إقامة مؤسستين عقابيتين بالقاهرة مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025 بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الدولة ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور عدد من الوزراء رئيس الوزراء يلتقي وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مجلس الوزراء حفل إفطار المطرية المطرية بقلم أسماء زايد