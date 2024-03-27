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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يستقبل شباب حفل إفطار المطرية

كتب:

أسماء زايد
05:28 م | الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شباب حفل إفطار المطرية.

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