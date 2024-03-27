تفاصيل سقوط طائرة ومقتل قائدها في مطار بريطاني تاريخي

شهد مطار دوكسفورد الحربي الإمبراطوري ببريطانيا حادث تحطم طائرة صغيرة أدى لوفاة رجل في الخمسينيات من عمره حيث تم إعلان وفاته في مكان الحادث بعد تحطم طائرته ذات المحرك الواحد في حوالي الساعة 1.40 مساءً، وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فانه لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة.

خدمات الطوارئ هرعت لمكان الحادث

وهرعت خدمات الطوارئ، بما في ذلك تسع سيارات إطفاء، إلى الطائرة المنهارة بعد تحطمها، وأظهرت صور من مكان الحادث سيارة فارهة وهي مدمرة بالكامل عندما قامت فرقة الإطفاء بإغراقها بالمياه.

كما شوهدت سيارة إسعاف جوية في المطار، ويعتقد أن مجموعة من تلاميذ المدارس كانوا في رحلة إلى المتحف الجوي قد شهدوا الحادث.

ويواصل فرع التحقيق في الحوادث الجوية تحقيقه في دوكسفورد اليوم.

وقال متحدث باسم متحف الحرب الإمبراطوري «يحزننا أن نعلن أن الطيار، وهو رجل في الخمسينيات من عمره من منطقة بيدفوردشير، لم ينج من الحادث، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الطواقم الطبية، تم إعلان وفاته في مكان الحادث».

وأضاف «أفكارنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية، وأبلغت شرطة كامبريدجشير أقرب الأقارب الذين حضروا مكان الحادث أمس».

ومطار دوكسفورد الحربي الإمبراطوري هو مطار تاريخي يقع على بعد ثمانية أميال جنوب كامبريدج، ويمكن للمدنيين هبوط الطائرات على المدرج الذي يستضيف أيضًا متحف الطيران الأمريكي.