قائمة المساجد المفتوحة للاعتكاف بأسوان في العشر الأواخر من رمضان

ينتظر آلاف المصلين قائمة المساجد المفتوحة للاعتكاف بأسوان خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ أنها سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

المساجد المفتوحة للاعتكاف بأسوان

وتشمل قائمة المساجد المفتوحة للاعتكاف بأسوان 47 مسجدًا من المساجد الكبرى التي تغطي مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشباب الراغبين من أداء هذه السنة المباركة.

ضوابط للالتزام بالسنة النبوية

وحددت مديرية الأوقاف بأسوان عدة ضوابط للاعتكاف، من بينها الالتزام بإقامة هذه السنة النبوية ووعدم توزيع مطويات أو أية مواد دعوية، بالإضافة إلى ضرورة استخدام الهاتف الجوال بشكل مناسب وعدم التصوير داخل المسجد لحفظ خصوصية المعتكفين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان المبارك، لتعظيم السنة النبوية، وتعزيز الروحانية والعبادة في هذا الشهر الفضيل، حيث تسعى «الأوقاف» لتعظيم الشعائر الإسلامية، وتوفير البيئة المناسبة للمسلمين لأداء العبادات.

التسجيل في أقرب مسجد

واعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة عن التسجيل في المساجد المفتوحة للاعتكاف بأسوان وعلى الراغبين التوجه إلى المسجد الأقرب لهم والانضمام إلى مجموعة المصلين في كل مدينة ومركز أو قرية.