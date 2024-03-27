تقدم لهم خدمات مجانية وتأهيلا نفسيا وتعلّم مهارات.. «الجامعات» تنصف «قادرون باختلاف» (ملف خاص)

أولت استراتيجية التعليم العالى اهتماماً كبيراً لدعم الطلاب ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم داخل الجامعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ«ذوى الهمم»، من خلال توفير الإمكانات العلمية والبشرية والمادية، الأمر الذى انعكس على الخدمات المقدمة للطلاب بالجامعات المصرية، حيث تعمل الجامعات بالتعاون مع «التعليم العالى» على تقديم كافة التيسيرات والاهتمام بالتأهيل النفسى لهم، وخلق فرص للطلاب لكى يتعلموا المهارات، ويكتسبوا الخبرات المختلفة، بجانب العمل على التوعية بحقوقهم لضمان «حياة كريمة».

قرارات غير مسبوقة خاصة بالطلاب أصحاب الهمم اتخذتها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها «التعليم العالى»، بدءاً من الالتحاق بجميع الكليات، وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق ببعض الكليات، وصولاً إلى إلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، فضلاً عن المنح الدراسية المجانية بالجامعات، وبرامج إعداد المعلمين للتعامل مع ذوى الإعاقة، كما خصص المجلس الأعلى للجامعات لجنة للتظلمات، وفحص شكاوى الطلاب، علاوة على إعطائهم الحق فى الالتحاق بكليات التجارة والحقوق بنسبة 50% فوق العدد الفعلى، وتقديم كافة التيسيرات لهم فى الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية.