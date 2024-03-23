حدث آخر 10 سنوات.. تصنيع أول سيارة كهربائية والارتقاء بتصنيف الجامعات عالميا

حظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد في مصر باهتمام ودعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال السنوات العشر القليلة الماضية، ما ساهم في أن يكون هناك تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع بمختلف المحافظات.

إنجازات 10 سنوات في الجامعات

وتسعترض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الانجازات التي حققها ملف وقطاع التعليم الجامعي والجامعات خلال الـ 10 سنوات الماضية:

- تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.. وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا.

- إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024.

- إدراج 37 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023

- إدراج 24 جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022.

- إدراج 15 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2024

- 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني لعام 2023.

- تصنيع سيارة كهربائية في نقلة نوعية لمجال صناعة السيارات في مصر.

- إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023.

- إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي لعام 2023.

- إدراج 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية فى تصنيف سيماجو العالمى لعام 2023.

- تحقق مصر المرتبة 24 عالمياً في مؤشر SCImago للنشر العلمي.

- احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيًا في تصنيف سيماجو للنشر العلمي.

- احتلت مصر مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لكليات الطب بالجامعات المصرية.

- مصر تحتل المرتبة 35 عالميًّا والأولى إفريقيًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي.

- إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت للدوريات العلمية للعام 2022.

- تعاون أكاديمي مع رويال كولدج فى مجال صحة المرأة.

- تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات القيادة والرقمنة للمرأة بالوزارة وأنشطة توعية لطالبات الجامعات.

- بنك المعرفة المصري يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا.

- استيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي

- الاهتمام بالبرامج والتخصصات العلمية الحديثة لتلبية وظائف المستقبل

- الارتقاء بالرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية لتحقيق «الاستدامة»

- المستشفيات الجامعية تستقبل 24.5 مليون مريض وتُجري 887 ألف عملية مُعقدة

- إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية

- المشاركة في مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» والانتهاء من 80% من الحالات.

- إطلاق 535 قافلة طبية والتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» في إطلاق القوافل المختلفة.

- الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب «الإسطمبات».