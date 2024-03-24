الجامعات: امتحانات الترم الثاني 2024 أغلبها إلكترونية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف القطاعات خلال شهر رمضان 2024، لافتين إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 في موعدها وفقاً للخرطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أن غالبية الامتحانات للفصل الدراسي الثاني إلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك التصحيح سيكون إلكترونيا.

امتحانات الجامعات 2024

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 ستكون في موعدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، موضحين أن الامتحانات ستكون غالبيتها إلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك تصحيح الأوراق.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن امتحانات الترم الثاني إلكترونية سواء بنظام البابل شيت أو في المعامل، لافتا إلى أن امتحانات الترم في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين كما أقره المجلس.