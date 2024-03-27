مدير معهد إعداد القادة: 15 مركزاً لدعم طلاب «قادرون باختلاف» في الجامعات (حوار)

1900 فعالية دمج اشترك فيها أكثر من 138 ألف طالب وطالبة.. وتدشين منصة للأنشطة الطلابية

أكد د. كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة بمدينة حلوان، أنّ الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسى، تولى اهتماماً كبيراً بملف ذوى الهمم، موضّحاً أن حديثه عن هؤلاء الطلاب خارج من القلب إلى القلب مباشرة خلال احتفالية «قادرون باختلاف». وقال «همام»، فى حواره لـ«الوطن»، إنّ المعهد بصدد تنظيم فعالية كبرى مشتركة بين الطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأسوياء بين جميع الجامعات، ويطلق على الفعالية «بنك الأفكار»، وسيتم منح الطلاب عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية التطوير للمشروعات.. وإلى نص الحوار: ما أبرز المجهودات فى دعم ذوى الهمم؟

- منذ عام 2018 بدأنا ننظر إلى احتياجات أولادنا من ذوى الهمم للعمل عليها، ومن وقتها بدأنا إنشاء مراكز لدعم الطلاب ذوى الإعاقة، والتى وصلت إلى 15 مركزاً بمختلف الجامعات المصرية فى عام 2021، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية، كما يجرى تدريب أعضاء هيئة التدريس فى المراكز من قِبل الوكالة، حيث سافروا خارج مصر وحصلوا على دورات متخصّصة فى ذلك، لتحديد احتياجاتهم، وخلال الفترة الماضية تم تنظيم دورى ضم أكثر من 600 طالب وطالبة من 35 جامعة مصرية، شاركوا الأسوياء فى الكثير من الألعاب الرياضية، كما أن هناك 650 طالباً اشتركوا فى ألعاب الدورة البارالمبية فى أكثر من 38 لعبة.

وماذا عن عملية دمجهم فى الكيان الجامعى؟

- نظّمت الجامعات عدداً من الفعاليات لدمج الطلاب بها على مستوى الكليات، فهناك أكثر من 1900 فعالية دمج اشترك فيها أكثر من 138 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المصرية، لأول مرة العام الحالى، وبالاشتراك مع «الأعلى للجامعات» تم تدشين منصة للأنشطة الطلابية فيها جميع الفعاليات السابقة والمستقبلية بالأرقام.

وماذا عن دور معهد إعداد القادة فى دمج الطلاب ذوى الهمم؟

- خلال السنوات القليلة الماضية تم تدشين مبادرة «مبدعون باختلاف»، ويتم من خلالها تنمية المهارات الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية والدينية والعلمية ومحاربة الأفكار المغلوطة من خلال الدمج بين الفئتين، كما أن المعهد بصدد تنظيم فعالية كبرى مشتركة بين الطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأسوياء من جميع الجامعات وسيُطلق على الفعالية «بنك الأفكار»، ويبدأ تنظيمها الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام، وستكون تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسيتم منح الطلاب عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية التطوير للمشروعات، ووضع خطط لجنى الأرباح، وكذلك التدريب على التسويق الرقمى وكيفية إفادتها للمجتمع، وأن تكون متماشية مع خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة، تحت إشراف عدد من الأساتذة المختارين من الجامعات المصرية بعناية، كما أن هناك لجنتين ستُقيمان كل الأعمال لاختيار أفضل 3 مبادرات، والوزير منحها 3 جوائز تشجيعية.

وما أبرز مساهمات المعهد فى الدعم؟

- خلال الفترة الماضية كان هناك أكثر من منافسة للدمج فى جميع النواحى الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفكرية والإبداعات الفنية، وسيتم تنظيم أول معرض للطلاب بمختلف المجالات والأعمال التى صمّموها، فالدولة المصرية، برعاية الرئيس السيسى، تدعم ذوى الهمم، وحديث «السيسى» عن هؤلاء الطلاب خارج من القلب إلى القلب مباشرة، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لهؤلاء الطلاب، والدولة المصرية احتضنت أفكارهم لتنفيذها ودمجها، خاصة أن لديهم القدرة على المنافسة فى جميع المجالات المختلفة.

وكيف يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على مهارات بناء الذات ومحاربة الشائعات؟

- المعهد يعقد البرامج التدريبية التى تؤهل أعضاء هيئة التدريس للقيادة الفعّالة وتزودهم بمهارات القائد الناجح، فهم القدوة لطلابهم وسفراء جامعاتهم، حيث إن معاونى أعضاء هيئة التدريس هم القدوة للطلاب ينقلون خبراتهم إليهم، ويبرزون قيمة المصادر الرئيسية للمعايير الأخلاقية لعضو هيئة التدريس، وتحديد أهم المهارات التى يجب أن يتحلى بها المعيد للتعامل مع الطلاب، ويتم التعامل مع الطلاب على كيفية بناء الشخصية القوية وبناء الثقة بالنفس واكتساب مهارات الإقناع والقدرة على الحل الإبداعى للمشكلات مع التمكن من إدارة الخلافات، وكذلك التعريف بالمبادئ والأسس الرئيسية التى يجب اتباعها فى مواجهة الشائعات لخطورتها على الأمن القومى.