رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أبرز 11 تصريحا للدكتور علي جمعة في «مملكة الدراويش» مع قصواء الخلالي

كتب:

عمرو هلال
08:09 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

حل الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة «الحياة»، وإليكم أبرز التصريحات:

1- خوارق العادات تحدث للمسلم في صورة «كرامات»، ولغير المسلم «استدراج» و«مسيلمة الكذاب» جاء بواحدة منها.

2- الكرامات في «التصوّف» أقرها أهل السنة والجماعة، منذ عهد «الصحابة» حتى يومنا هذا.

3- يجب أن نفهم ونطبق منهج سيدنا «النبي» وليس زمنه كما يفعل بعضهم. 

4- لا توجد ديانة فيها «خمس» صلوات وسجود لله يوميًّا سوى الإسلام، وبعض الديانات «الكاهن» أو «الراهب» هو من يؤدي الصلاة.

5- للأسف ينسبون «داعش» و«الخوارج» إلى الإسلام، وكذلك منكرات بعض الصوفية على «التصوّف الإسلامي» لأنه شاع ولم يشع علمه.

6- زيارة مسجد سيدنا «الحسين» صحيحة، ولا يوجد أي مظاهر للشرك في مساجد «آل البيت» ولا سجود للقبور كما يدعي البعض على الصوفية.

7- «ابن تيمية» كان صوفيًّا، ودُفن في مدافن الصوفية، وتلميذه «ابن القيّم» كتب كتابه «مدارج السالكين» في التصوّف.

8- «التصوف» أساس من أسس دين الإسلام وإنكار التصوّف جهل.

9- الكرامات للصوفية، قد تكون نعمة، أو مدخلًا للشيطان، ومن اتبعها ضلّ.

10- دليل قبول المُتصوّف والصوفية عند الله، هي الانتظام في الصلاة والفرائض من عدمه، أسوة بسيدنا النبي.

11- رسول الله قال بسفر المرأة بمفردها من بلد لبلد بلا «محرم»، والعلماء أقروا هذا أسوة به.

اقرأ المزيد:

الدكتور أحمد ممدوح سعد يكتب: الشيخ علي جمعة العالم المربي

الدكتور محمود مهني يكتب: علي جمعة.. الدعوة بالحب والأمل

مشروع الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة.. موت المنطق وتعطيل العقل
بقلم عمرو هلال