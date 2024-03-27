علي جمعة بـ«مملكة الدراويش»: مشايخ الصوفية رفضوا ما يحدث في الموالد مُنكرات

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أتى بالإسلام، غيّر وجه بني الإنسان في صورة الصحابة رضوان الله عليهم، وأخرجهم من الجاهلية ومن الظلمات إلى النور.

التصوف له أركان ومقومات وبرامج وأحكام وأدلة

وتابع خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «الحياة»، أن ما تركه لنا سيدنا النبي محمد أصبح عادة لا عبادة، والتصوف له أركان ومقومات وبرامج وأحكام وأدلة.

الفرق بين التصوف والمتصوفة

أوضح أنه يوجد من يشوه صورة الإسلام مثل داعش والخوارج، وهم لا يمتون للإسلام بأي صلة، ومثل هذا الأمر الفرق بين التصوف والمتصوفة، فهناك فرق كبير بينهما، وقد شاع التصوف ولم يشع علمه فارتكبت بعض الصوفية أخطاء منها ما يحدث في الموالد.

واختتم بأن مشايخ الصوفية أنكروا ما يحدث في الموالد من مُنكرات، كما ينكر مشايخ الإسلام وعلماء الإسلام ما يقوم به الدواعش.