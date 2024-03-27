علاء مرسي لـ«ع المسرح»: التعامل مع الزعيم عادل إمام شرف كبير

أكد الفنان علاء مرسي، أن الفنان محمد عادل إمام ما زال متمسكا به، قائلًا: «محمد إمام ده ابني.. يعلم مقدار عشقي للزعيم وحبي له رغم أني معملتش معاه أعمال فنية كتيرة.. عادل إمام بالنسبة لي كل حاجة على الجانب الإنساني».

علاء مرسي يحكي قصة علاقته بأبناء عادل إمام

وأوضح «مرسي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أن التعامل مع الزعيم عادل إمام شرف كبير له، مشددًا على أنه يحب ويعشقه رغم أنهما ليسوا مقربين ولم يشارك في أعمال عديدة معه.

ونوه بأن علاقتهما جيدة ليس لأنه يعمل أو يشارك معه في أعمال فنية، ولكن علاقته به لأنه يحبه ويفضل والتعامل معه شرف كبير وتاريخ، موضحًا أن أولاد الفنان عادل إمام بالنسبة له فرحة كبيرة مثل أولاده.