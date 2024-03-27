علاء مرسي لـ«ع المسرح»: سافرت إلى القاهرة متسطح أعلى قطار لتحقيق حلمي

كشف الفنان علاء مرسي، عن قصة رحلته من الريف إلى القاهرة على سطح القطار من أجل حلم التمثيل، مشددًا على أن هذه الرحلة كانت صعبة ولذيذة ومريحة جدًا، موضحًا أنه لم يكن يشعر بأن هذه الرحلة مؤلمة جسمانيًا وكان يشعر بتحقيق الحلم والتعرف على القاهرة.

تخيلت أن الفنانين ليسوا حقيقيين

وتابع «مرسي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «كنت متخيل أن أما وصل مصر هلاقي عبدالحليم وشادية وعادل إمام.. أنا رايح لحلم وكان عندي تخيل أن الفنانين مش حقيقيين ومش دم ولحم».

ونوه بأن التسطح أعلى القطار كان حلما جميلا، موضحًا أن حلمه كان مقابلة العديد من الفنانين من أجل المشاركة والتمثيل، مؤكدًا أن الذهاب للقاهرة من أجل التمثيل كان حلما كبيرا.