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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أول تعليق من الفنان علاء مرسي بعد خضوعه لجراحة دقيقة في القولون

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:59 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
علاء مرسي

علاء مرسي

تعرض الفنان علاء مرسي لوعكةٍ صحيةٍ مفاجئة، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات وخضوعه إلى عملية جراحية دقيقة في القولون، أمس.

الحالة الصحية للفنان علاء مرسي

ومن جانبه قال علاء مرسي، لـ«الوطن»، إنّه يشكر الجمهور لسؤالهم عليه، وإنّ حالته الصحية تحسّنت، خلال الساعات القليلة الماضية، بفضل دعواتهم، مشددًا على أنّ كنز الإنسان هو حب الناس.

وأضاف «مرسي»، أنّ حالته الصحية تحسنّت كثيرًا، وأنّه سيغادر المستشفى اليوم، بعد أنّ تحسنت حالته الصحية بشكل كبير.

مسلسل عتبات البهجة

وفي سياق آخر، يشارك علاء مرسي في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل «عتبات البهجة»، التي تدور أحداثه في إطار الدرما الاجتماعية، وتدور أحداث المسلسل حول أحد الجدود، وعلاقته بأحفاده.

ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وعنبة، وسيد رجب، وسما إبراهيم، وجيهان الشماشرجي، وصلاح عبدالله، ودنيا ماهر، وحنان يوسف، وغيرهم.

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بقلم أحمد عبد الرحمن