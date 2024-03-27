ريهام عبد الغفور أول الحضور في عزاء والدة الفنانة الأردنية رولين القاسم

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة رولين القاسم، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

رولين القاسم تبكي في عزاء والدتها

أثناء استقبال رولين القاسم، المعزين، انهارت، وحاول الجميع تهدئتها.

وحرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على أن تكون أول الحضور في عزاء والدة رولين القاسم، فهي صديقتها المقربة.

وكانت رولين القاسم، أعلنت وفاة والدتها، قبل يومين، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «أمي ماتت».

من هي رولين القاسم؟

الفنانة رولين القاسم، ممثلة أدرنية، اسمها بالكامل رولين وضاح القاسم، تخرجت في الجامعة الأمريكية، قسم مسرح إخراج وتمثيل، وشاركت في مسلسللا سرايا عابدين، وأهل كايرو، وغيرهما.