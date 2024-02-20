ريهام عبد الغفور وكندة علوش أبرز الحاضرين لعزاء والدة ساندرا نشأت

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للمخرجة ساندرا نشأت في وفاة والدتها، مساء اليوم، بكنسية مريم سيدة السلام في منطقة جاردن سيتي.

عزاء والدة ساندرا نشأت

وحضر عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو يوسف وكندة علوش ومحمد رجب وعمرو سعد وريهام عبد الغفور وإلهام شاهين، والإعلامي محمود سعد وكارول سماحة والمنتج وليد مصطفى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن والدة الفنانة ساندرا نشأت رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وجرى تشييع جثمانها من كنيسة القديس كيرلس بمنطقة مصر الجديدة.