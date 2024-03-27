أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الدقهلية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الأربعاء 10 أبريل، وذلك من خلال إمساكية شهر رمضان التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الدقهلية

وأشار المعهد إلى أنه تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الدقهلية، والذي يأتي بعد رفع صلاة الفجر في المساجد بأكثر من ساعة ليكون الموعد هو الساعة 5 صباحا و57 دقيقة.

مواعيد مواقيت الصلاة في أول أيام عيد الفطر المبارك في الدقهلية

وأضاف المعهد أن مواعيد مواقيت الصلوات الخمسة في أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل في الدقهلية، هي:

- موعد صلاة الفجر: يرفع أذان الفجر الساعة 4 صباحا و1 دقيقة.

- موعد صلاة الشروق: الساعة 5 صباحا و32 دقيقة

- موعد صلاة الظهر: يرفع أذان صلاة الظهر الساعة11 صباحا و56 دقيقة.

- موعد صلاة العصر: يرفع الأذان الساعة 3 مساء و31 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب: يرفع الأذان الساعة 6 مساء و20 دقيقة.

- موعد صلاة العشاء: يرفع أذان صلاة العشاء الساعة 7 مساء و41 دقيقة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وأكد المعهد أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء 10 أبريل بعد استطلاع موعد غرة شهر رمضان المُعظم 1445هـ، موضحا أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا.