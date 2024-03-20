ما مقدار زكاة الفطر بالكيلو في 2024؟.. يجوز إخراجها قبل صلاة العيد

ما هو مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2024 في مصر؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن مقدارها يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشيرًا إلى أنّ دار الإفتاء حددتها بقيمة 35 جنيهًا للفرد الواحد كحد أدنى ويمكن زيادتها.

وعن مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2024 في مصر، أكد «كمال» في بث مباشر عبر صفحة الدار، أنه يجوز إخراجها نقدًا منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مشيرًا إلى أنه يمكن تعجيل زكاة الفطر وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

وعن الفرق بين الفدية والزكاة وعلى من تجب الفدية ومقدارها، استشهد بقول الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، موضحًا أنه تجب الفدية للمريض إذا كان الإنسان مصابًا بمرض لا يُرجى شفاؤه- بقول أهل التخصص – ولا يقوى معه على الصيام.

مقدار فدية الصيام

وأكد أنه يجب إخراج فدية الصيام ومقدارها 30 جنيها، للكبير في السن، وهو الشخص الذي يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتمل عادة، إذ يتم إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد، وتدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أيضا تأخيرها بحيث يدفعها في آخر الشهر دفعة واحدة.