بعد صلاة العيد.. محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية ولحوم على عمال النظافة

وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بونات مواد غذائية ولحوم مجانا على عمال النظافة أمام ديوان عام المحافظة، عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الرؤوف الرحيم، يأتي هذا في إطار مشاركة جموع وأهالي شعب المنوفية احتفالهم بالعيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الأستاذة هناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم.

محافظ المنوفية يهنئ العمال بعيد الأضحى المبارك

قدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحى، معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات، مؤكداً تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، مشيداً بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي الذي يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

محافظ المنوفية يكلف رؤساء المدن بالتواجد الميداني

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام عيد الأضحى والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.