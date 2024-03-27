﻿دعاء للميت في العشر الأواخر من رمضان: اللهم اعتق رقبته من النار (فيديو)

ارتبط الدعاء بشهر رمضان كأحد أهم العبادات في شهر الصيام، حيث يرجى فيه الاستجابة كونه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لذا يتناول التقرير التالي صيغا متعددة عن دعاء للميت في العشر الأواخر من رمضان، خاصة دعاء الابن لأبيه وأمه، باعتباره من أنواع البر للوالدين بعد موتهما.

دعاء للميت في العشر الأواخر من رمضان

دعاء للميت في العشر الأواخر من رمضان يمكن ترديده أو في أي وقت، فقد ورد في فضل الدعاء للوالدين بعد وفاتهما في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

وجاء في شرح الحديث أنه مِن رحمةِ اللهِ سُبحانَه وفضْلِه أنْ جعَلَ أسبابًا كَثيرةً لرَفْعِ الدَّرَجاتِ وغُفرانِ الذُّنوبِ، ودوامِ الثَّوابِ حتَّى بعْدَ المَماتِ، وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عنه عملُه في الدُّنيا، فلا زِيادةَ في العملِ؛ فإنْ كان مُحسِنًا فلَهُ إحسانُه، وإنْ كان مُسيئًا فلا مَجالَ للعملِ ولا للتَّوبةِ بعْدَ الموتِ؛ فَلا يَصلُ إليه أجْرٌ وثوابٌ مِن شَيءٍ مِن عَملِه، إلَّا إنْ تَرَك ثَلاثةَ أشياءَ؛ فإنَّ ثَوابَها وفَائدتَها لا تَنقطِعُ عنه، ومنها وَلَدٌ صالحٌ، أي: مؤمنٌ، يَدْعو له، وقيَّدَ الولدَ بِالصَّالحِ؛ لأنَّ الأجرَ لا يَحصُلُ مِن غيرِه، وإنَّما ذَكرَ دعاءَه تَحريضًا لِلولدِ على الدُّعاءِ لِأبيه؛ لأنَّ لِلوالدِ ثَوابًا مِن عَمَلِ الولدِ الصَّالحِ، سواءٌ دعا لِأبيه أم لا، كما أنَّ مَن غَرَسَ شَجَرةً جُعِلَ له ثَوابٌ بِأْكِل ثَمرتِها، سواءٌ دعا له الآكِلُ أم لا، وعندَ ابنِ ماجَه: «إنَّ الرَّجلَ لتُرفَعُ دَرجتُه في الجنَّةِ فيَقولُ: أنَّى هذا؟ فيُقالُ: باستغفارِ وَلدِك لكَ»، ولابنِ ماجَه أيضًا: «إنَّ ممَّا يَلحَقُ المؤمنَ مِن عَملِه وحَسناتِه بعْدَ مَوتِه عِلمًا علَّمَه ونَشَرَه، ووَلدًا صالحًا تَرَكَه، ومُصحَفًا وَرَّثَه، أو مَسجدًا بَناهُ، أو بَيتًا لابنِ السَّبيلِ بَناهُ، أو نَهرًا أجْراهُ، أو صَدَقةً أخْرَجَها مِن مالِه في صِحَّتِه وحَياتِه، يَلحَقُه مِن بعدِ مَوتِه».

صيغ دعاء للميت في العشر الأواخر من رمضان

ويمكن الدعاء للميت في العشر الأواخر من رمضان بعدد من الصيغ، منها على سبيل المثال ما يلي:

- اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.

- اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم ببركة العشر الأواخر من رمضان اعتق رقبة ميتنا من النار.

- اللهم ببركة ليلة القدر أدخل ميتنا الجنة مع الأبرار دون حساب ولا سابقة عذاب

- اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وولدا خيرا من ولده.

- اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله.