أفضل دعاء للميت يوم الجمعة.. اللهم ارحم من ضمه التراب

يوم الجمعة من أفضل الأيام التي خلقها الله عزوجل، وهو يوم مميز عند الأمة المحمدية، ومستجاب فيه الدعاء، لذلك يستغله المسلمون بالدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل، إذ قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ أي وقتها قليل»، ودعاء للميت يوم الجمعة من أفضل الأعمال التي يقوم بها الفرد.

دعاء للميت يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء أن الدعاء للميت مستحبٌّ مُطلَقًا دونَ تقييدٍ بسرٍّ أو جهر، إلا أن الدعاء في الجَمع جهرًا أولى وأجْمَع للهمّة وأرجى للقبول، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ»، وأكدت أنه لا توجد صيغة محددة في دعاء للميت يوم الجمعة ، إذ يمكن أن يدعو المرء بما يريد، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في ذلك:

- «اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا».

- «اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا».

- اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم.

فضل الدعاء للميت يوم الجمعة

وأضافت الإفتاء خلال الحديث عن دعاء للميت يوم الجمعة أنه من افضل الأعمال التي يقدمها المرء للتخفيف عن المتوفى ويغفر له الله عز وجل ويرحمه، إذ قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم، وهناك عدد من الصيغ التي يمكن ترديدها في الدعاء للميت منها:

- اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

- اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

- اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.