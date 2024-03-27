مميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون قبل المؤتمر الجديد

تعد شركة آبل الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا، أول من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل تسهيل استخدام هواتفها لحاملي آيفون، وتقوم بتوفير بعض الميزات في تطبيقاتها المختلفة مثل الكاميرا والصور، وتخطط آبل لزيادة تلك المميزات في نظامها الجديد iOS 18، وذلك خلال مؤتمر ‌WWDC 2024‌، المقرر له يوم الاثنين 7 يونيو 2024.

وتوجد العديد من مميزات الذكاء الاصطناعي، التي يتمتع بها مستخدمو هواتف آيفون الحديثة، مثل ميزة الصوت الشخصي الحديثة التي أضافتها شركة آبل إلى هواتفها في التحديث الأخير iOS 17، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

مميزة الصوت الشخصي ودورها

تسمح ميزة الصوت الشخصي بنسخ الصوت للتواصل بسهولة، وذلك للأشخاص من ذوي الهمم، الذين يعانون من مشاكل في الأذن والنطف، ويمكن إعداد تلك الميزة من خلال قيام المستخدم بقراءة 150 عبارة بصوت عالي، ومن ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الصوت وصناعة نسخة أخرى منه.

ميزة التصحيح التلقائي للأخطاء

ميزة Live Text تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، وتتوفر في أجهزة آيفون بداية من نظام iOS 15، تلك الميزة التي تسمح بنسخ النص من الصور ولصقه، وهناك ميزة أخرى نزلت لهواتف آيفون مع تحديث iOS 17، وهي التصحيح التلقائي لكن بصورة محسنة أكثر من قبل، وتعمل على تصليح الأخطاء اللغوية بدرجة أكبر، بالإضافة إلى مميزات أخرى تتعلق بالتصوير وتسهيل تصنيف الصور.

موعد مؤتمر WWDC

كانت شركة آبل الأمريكية قد أعلنت عن موعد مؤتمر WWDC 2024 في شهر يونيو المقبل، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للشركة.