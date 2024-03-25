«معلومات الوزراء» يوضح مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين، وذلك في تقرير صادر عنه في مجلة «آفاق صناعية» بعنوان مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي.

مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في التعدين

- تحسين عملية التنقيب، من حيث تحليل البيانات في تحديد مواقع التنقيب المحتملة بشكل أكثر دقة، والتنبؤ بالاحتياطات وذلك بناء على البيانات التاريخية والمتغيرات الجغرافية.

- تحسين إدارة العمليات من حيث التعدينية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التشغيل الذكي، وتحسين تشغيل المعدات التكاليف.

- الصيانة التنبؤية من خلال تحليل البيانات الخاصة بحالة المعدات والتنبؤ بحاجتها إلى صيانة قبل حدوث الأعطال، ما يقلل من توقف الإنتاج وتكاليف الإصلاح.

- تحسين سلامة العاملين من حيث نظم مراقبة السلامة من خلال تطويرها لتحليل سلوك العاملين، وتحديد المخاطر للطلب المحتملة.

- تدريب الواقع الافتراضي: يمكن استخدام تقنيات الواقع الافتراضي المدعومة بالذكاء التوريد وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة.

- تحسين إدارة اللوجستيات من حيث تحسين تخطيط الإنتاج: وضبطه وفقا للطلب.

- تحسين سلسلة التوريد: إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

تحسين عمليات الاستخراج

يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الاستخراج، إذ يمكن أن يساعد استكشاف التعدين بواسطة الأقمار الصناعية في منع وتقليل الأضرار البيئية التي تسببها أنشطة التعدين التقليدية باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد المواقع المحتملة للاستكشاف.

ويمكن للشركات تجنب المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى التفجير أو الحفر، وإدارة المخلفات إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة المخلفات وتقليل التأثيرالبيئي لعمليات التعدين.