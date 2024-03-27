عماد ربيع في ندوة «الوطن»: قدمنا مسلسلات تشابه الأعمال العالمية

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، إن الشركة قدمت أعمالا درامية هذا العام، تشابه المسلسلات العالمية، بداية من السيناريو والمشاهد الأكشن والمعارك والجرافيك.

وأضاف خلال ندوة جريدة «الوطن» عن نجاح الدراما الرمضانية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أننا نفخر بوجود شركات إنتاج كبيرة، تملك وعيا كبيرا لما تقدمه، وتحرص على تقديم أعمال درامية تحافظ على الذوق العام.

وحضر الندوة الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، والدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير «اليوم السابع»، ومسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة.