دعاء فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024.. اللهم إني أسألك الهداية

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يكثر المسلمون من ترديد الدعاء والعبادات، خاصة في أيام العتق من النار، بما في ذلك دعاء فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا اليوم، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024

ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة لدعاء فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

أدعية فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024

ويردد البعض في دعاء فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024 الصيغ التالية:

اللهم إني أسألك الهداية والتوفيق وتقبل الصيام والأعمال الصالحة، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، أدعوك ربي أن تفرج همي وتجبر كسري وترزقني القوة لمواجهة صعاب الحياة يا رزاق يا وهاب.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، وأعف عني يا عافيا عن المجرمين.

يا معين يا عزيز يا من بيده ملكوت السماوات والأرض أسألك أن تبشرني في هذه الأيام المباركة باستجابة دعائي وتحقيق رجائي، اللهم قلبًا خاشع لا يبتغي سوى رضاك.

دعاء فجر 18 رمضان 2024

ويقول البعض في دعاء فجر اليوم الثامن عشر من رمضان 2024 التالي:

اللهم أرزقنا مع كل يوم جديد طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك.

اللهم حبب إلي الإحسان، وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم على سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا.

اللهم احفظ لي أهلي وأحبتي من متاعب الدنيا وفواجع الأقدار، اللهم يسر لي أمري وبارك لي في مالي ونفسي وعملي، اللهم اكتب لي النجاح والتفوق فيما أريد يا أكرم الأكرمين.