الاثنين 8 أبريل.. دار الإفتاء تحدد رسميا أول أيام عيد الفطر 2024

أيام قليلة تفصل جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض عن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث من المقرر أن تحدد دار الإفتاء المصرية يوم الاثنين 8 أبريل المقبل الموافق 29 رمضان الجاري، أول أيام عيد الفطر 2024.

موعد عيد الفطر 2024

وحول موعد عيد الفطر 2024، فإنه عقب استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية، عن طريق لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، ستعلت الدار النتائج، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

من جهته كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحًا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

دعاء رؤية هلال عيد الفطر 2024

وعن دعاء رؤية هلال شهر شوال لعام 1445، قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الشخصية، أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ" رواه الترمذي، ويستطيع المسلم ترديد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر شوال.

إجازة عيد الفطر 2024

وحول إجازات عيد الفطر المبارك من المقرر أن يحصل المصريون على إجازة رسمية في عيد الفطر المبارك، وتكون إجازة الموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل.

ويمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل الموظف في الإجازات الرسمية المذكورة، بشرط أن تُستبدل هذه الأيام لاحقًا بأيام أخرى حفاظًا لحق العمال في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تكون الإجازات على النحو التالي:

1- الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

2- الخميس 11 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

3- الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

سنن عيد الفطر 2024

ووفق دار الإفتاء فإن هناك سُننًا وآدابًا ومستحبات لعيد الفطر وردت في السنة النبوية وهي كالتالي:

- الغسل.

- الطيب للعيدين وذلك لمن خرج للصلاة ومن لم يخرج لها.

- التكبير بداية من غروب شمس ليلة عيد الفطر حتى انقضاء خطبة صلاة العيد.

- لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج.

وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى»، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ» أخرجه الطبراني.

قيمة زكاة الفطر 2024

وحدَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، ووفقا للدار فإنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر 2024

وقالت الدار إنَّه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنَّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».