كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان؟.. والفرق بينها وبين التراويح

صلاة التهجد من الصلوات التي يحرص عليها المسلمين في شهر رمضان المبارك خاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم، لكن قد لا يعلم بعضهم كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان؟

قال العلماء ودار الإفتاء المصرية بشأن التساؤل عن كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان؟، إن التهجد هي الصلوات السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه»، وحسبما ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

وعن عدد ركعات صلاة التهجد، فهي مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، إذ جاء عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت».

صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

كانت دار الإفتاء أوضحت الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، كاشفة أن صلاة التهجد تختلف عن التراويح لأنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات.

وأوضحت دار الإفتاء، أن التهجد هو أحد أنواع قيام الليل، إذ يكون بالنوم ثم الاستيقاظ لأداء الصلاة، كما تختلف صلاة التهجد عن التراويح لأنها تكون بعد نوم المسلم نومة يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات.