متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان، أحد الأسئلة التي تهم العديد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع قرب حلول العشر الأواخر من رمضان، وصلاة التهجد هي واحدة من الصلوات المباركة خلال شهر رمضن ويحرص عليها العديد من المسلمين، وفي السطور التالية توضح «الوطن» الموعد الذي تبدأ فيه الصلاة.

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان؟

وعن سؤال متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان، أجاب عنه الدكتورأحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر صفحة الدار الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها تكون بعد النوم، وأفضل وقت لأدائها يكون في الثلث الأخير من الليل، كما أوضح أن صلاة التهجد هي جزء من قيام الليل لكنها أخص منه.

وفي إجابته عن سؤال متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان، لفت إلى كيفية تحري وقت الثلث الأخير من الليل، ويتح حساب الثلث الأخير من الليل، من خلال انقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات، مشيرة إلى ما روى عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

صلاة التهجد في رمضان

كما أشار في حديثه عن متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان إلى ما ورد في الحديث الشريف:«أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُودَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».