أسماء مساجد التهجد في العشر الأواخر من رمضان بالقليوبية.. اعرفها 

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، تخصيص 912 مسجدا لأداء التهجد في في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م، مشيرا إلى التنبيه على الاستعداد لاستقبال المصلين لأداء العبادات طوال شهر رمضان المعظم.

تخصيص 912 مسجدا علي مستوي المحافظة

تستعرض «الوطن» أسماء مساجد التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان والتي أعلنتها مديرية الأوقاف، وهي كالتالي:

طريقة صلاة التهجد وعدد الركعات

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى أن موعد صلاة التهجد يكون بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل، وتصلى ركعتين ركعتين، بحيث يتم الوتر في آخرها، وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه أنه قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه».

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن السنة النبوية لم تحدد عدد ركعات ثابتة لصلاة التهجد، بل إن الأمر مفتوح للمسلم على قدر استطاعته، فأقل ركعاتها اثنتان، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، ولا حد لأكثرها، ويتفق العلماء على أنها تصل إلى 11 ركعة وتختتم بالوتر، ويستحب تأديتها في الثلث الأخير من الليل، وموعدها من بعد صلاة العشاء حتى الفجر.