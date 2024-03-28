انقلاب سيارة الفنان محمد عامر أثناء عودته من حفل إفطار جماعي (فيديو)

تعرض البلوجر محمد عامر لحادث سير منذ ساعات، وهو برفقة زوجته الإنفلونسر سلمى زهران، أثناء عودتهما من حفل إفطار جماعي.

ونشر البلوجر محمد عامر أول فيديو من الحادث، وظهر خلاله سيارته بعدما تهشم جزء كبير منها، وتحدثت زوجته في الفيديو مؤكدة أنهما بصحة جيدة، ولم يتعرض أي منهما إلى إصابة، وأن الله سبحانه وتعالي أنقذهم من موت محقق.

معلومات عن الفنان محمد عامر

الفنان محمد عامر تخرج من كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وكان يمارس رياضة الكونج فو وحصل على بطولة الجمهورية في الرياضة.

عمل في بداية مشواره الفني كعارض ومن ثم عمل كممثل عام 2011 في المسرح والتلفزيون، وظهرت موهبته بشكل جدي على الشاشة من خلال دوره في مسلسل خاتم سليمان مع الفنان خالد الصاوي والفنانة رانيا فريد شوقي.

بعدها نال عرض للتمثيل في مسلسل باب الخلق عام 2012 أمام الفنان محمود عبد العزيز.