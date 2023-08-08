إقالة وزير التربية السوري وتعيين محمد عامر مارديني

أفاد تقرير نشر منذ قليل بوكالة الأنباء السورية «سانا» عن إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية.

من هو الدكتور محمد عامر مارديني؟

ونشرت الوكالة سيرة ذاتية مصغرة من وزير التربية السوري الجديد محمد عامر مارديني، موضحه أنه من مواليد دمشق عام 1959 حاصل على الدكتوراه في الصيدلة اختصاص مراقبة جودة الأدوية جامعة همبولدت ألمانيا عام 1988.

كما أنه شغل عدد من المناصب العلمية ومنها أستاذ في كلية الصيدلة جامعة الأندلس للعلوم الطبية، وأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق

كما تقلد عدد من الوظائف الإدارية الحالية، وهي رئيس جامعة الأندلس للعلوم الطبية حاليا، فضلا عن أنه عضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع، وعضو مجلس أمناء آمال،

وزير التعليم العالي السابق

يشار إلى أنَّ محمد عامر مارديني شغل منصب وزير التعليم العالي سابقًا، ومدير البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والابداع، ورئيس جامعة دمشق، وعميد كلية الصيدلة، جامعة دمشق

كما أنه حاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في العديد من الجمعيات والهيئات العلمية، إضافة إلى كتب علمية منشورة ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة.