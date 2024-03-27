قيادي في حركة فتح: إسرائيل لن تهتم بإعادة إعمار غزة

قال محمد اللحام، القيادي في حركة فتح، إن إسرائيل لن تذهب إلى غزة بالإعمار، لكن تذهب بالعادة بالدمار، وبالتأكيد هذا الحجم من الدمار الذي أوقعته دبابات وبارود الاحتلال ليس بالأرض ولكن بالبشر أيضا، فمن المستبعد تماما أن تذهب هذه الحكومة أو الكيان إلى أي عملية لها علاقة بالإعمار أو نماء قطاع غزة.

الأخطر في موضوع الإعمار ليس فقط موضوع البنايات

وأضاف «اللحام»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الأخطر في موضوع الإعمار ليس فقط موضوع البنايات، ولكن هدم لأجيال في الشعب الفلسطيني، وهدم مستويات أكاديمية وخبراء في قطاع غزة، فهناك الآلاف من الأكاديميين والأدباء والمحامين والصحفيين ممن اغتالتهم دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا خارج أي نطاق تعويض.

قطاع غزة أمام دمار ضخم

وأشار إلى أنه يمكن بناء مستشفى بعد عدة سنوات وبناء مدرسة جديدة، ولكن كمْ من السنوات تحتاج غزة لبناء آلاف المعلمين والأطباء والصحفيين والمحامين، موضحا أن قطاع غزة أمام دمار ضخم في هذه الجزئية، وبالتالي يحتاج ذلك لعقود بناء جديدة للبنية البشرية.

ولفت أن القانون الدولي يطبق فقط على الضعفاء، ولا يطبق على الأقوياء، وقرار مجلس الأمن لإيقاف هذه الحرب لم يخضع للفصل السابع، لأنها إسرائيل وليست العراق أو ليبيا لكي تخضع للفصل السابع وتجيش الجيوش للالتحام العسكري وفرض القوانين بالقوة العسكرية.