الخلافات تضرب الاحتلال الإسرائيلي.. تحرك غير مسبوق من جالانت ضد نتنياهو

تصاعدت الخلافات والصراع بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفق وسائل إعلام عبرية التي أرجعت هذا الخلاف إلى عدة أسباب منها قانون تجنيد الحريديم، وتصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، ماذا يحدث؟

تحرك غير مسبوق من جالانت ضد نتنياهو

ونشرت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن قناة كان 11، عن تحرك غير متوقع من وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت ضد نتنياهو، إذ أصدر تعليمات للمستوى المهني في مكتبه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بقانون التجنيد.

ولم يصدر أي رد من مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الدفاع.

وأضاف التقرير أن القرار كان فيما يخص قانون تجنيد الحريديم، مضيفًا أن قرار وزير الدفاع الذي يزور الولايات المتحدة جاء في محاولة لمنع إقرار القانون في الحكومة في غيابه.

وأوضح مسؤولون في حكومة الاحتلال «لم تذكرها الصحيفة» أن عدم تعاون المستوى المهني بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارة الدفاع، يجعل من الصعب جداً صياغة القرار.

جالانت يخالف نتنياهو ويؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية

وعلى خلفية التصريحات التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب امتناع أمريكا عن التصويت وعدم استخدام حق النقض والفيتو في مجلس الأمن، ما سمح بمرور قرار وقف إطلاق النار في غزة.

أجرى وزير دفاع الاحتلال مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، أكد على أهمية العلاقات بين واشنطن وتل أبيب في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس حكومته، مؤكدًا على ضرورة استمرار العلاقات بين البلدين.