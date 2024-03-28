تفاصيل إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار على سيارات بالضفة الغربية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الخميس، أنّ رجلين وطفل أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار باتجاه حافلة على الطريق رقم 90 في غور الأردن، وفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

جيش الاحتلال يبلغ عن حادث إطلاق نار في العوجا

وأفادت الصحيفة بأنّ في البداية، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حادث إطلاق النار، في وقت مبكر من صباح الخميس، وبعد التقارير الأولية كشفت منظمة نجمة داوود الحمراء التابعة للاحتلال التفاصيل.

إطلاق نار على مركبتين على طريق 90 بالقرب من العوجا

وفي بيان نقلته «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن نجمة داوود الحمراء التابعة لدولة الاحتلال: «في الساعة 07:04 ورد بلاغ على الخط الساخن لهم في منطقة جلبوع حول إطلاق نار على مركبتين على طريق 90 بالقرب من العوجا. وقام مسعفون ومسعفون في نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لثلاثة أشخاص».

وأفادت الصحيفة بأنّه المصابين جراء إطلاق النار بالضفة هم رجل 30 عامًا، حالته متوسطة إلى خطيرة، أصيب بعيار ناري في الأطراف، ورجل 21 عاماً، حالته متوسطة، أصيب بعيار ناري في الأطراف، وفتى 13 عاماً، إصابته متوسطة. أصيبوا بشظايا زجاج في الوجه، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف.