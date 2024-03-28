«الرعاية الصحية» تفحص 13 ألف شخص ضمن مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فحص 135 ألف منتفع في محافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وهي «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك منذ انطلاق مبادرة الهيئة «رمضان بصحة لكل العيلة»، التي انطلقت في مطلع شهر رمضان، وتستمر حتى نهايته.

عيادات متنقلة بالمناطق والمحافظات النائية والحدودية

وتستهدف مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، 3 فئات رئيسة وهي: «مرضى الضغط مرضى السكري، ومرضى السكري والضغط معًا»، وذلك بكل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

عيادات متنقلة تجوب المحافظات

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جهود الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة يرتكز عملها على عيادات متنقلة تجوب كل مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت بمحافظة جنوب سيناء والسويس وستتوجه إلى محافظتي الأقصر وأسوان فضلًا عن 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات ومدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات وعمل الإجراءات الطبية اللازمة للمنتفعين، وذلك بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، ويساهم في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

استمرار فعاليات المبادرة حتى نهاية رمضان

وأشار السبكي إلى أن المبادرة تهدف إلى إجراء الفحص الطبي الشامل للمتعاملين بالمنظومة، والذي يجرى بشكل دوري للاطمئنان على سلامة المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا استمرار فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى تشكيل غرفة في كل فرع من أفرع هيئة الرعاية االصحية في محافظات التأمين الشامل، وغرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك لمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال مبادرة.