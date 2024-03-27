«الصحة» تقدم نصائح للحامل في رمضان.. ماذا تأكلين وتشربين؟

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا يقدم نصائح مهمة للحامل في رمضان، إذ أكدت على أهمية شرب العصائر الطبيعية وتناول الفاكهة الطازجة بعد الإفطار.

وتأتي هذه النصائح في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وضمان صيام صحي وآمن للجميع.

عدد الحلويات المسموح بتناولها

وتابعت وزارة الصحة: «يفضل تناول الحلويات مرة واحدة في الأسبوع، لاحتوائها على سكريات وسعرات حرارية عالية».

فئات ممنوعة من الصيام

وخلال التقرير كشفت الوزارة عن الفئات الممنوعة من الصيام، وهي الحامل في توأم، والحامل في الشهور الأولى والأخيرة، نظرا إلى أن انقطاع الطعام والشراب لفترات طويلة يعرضها للهبوط.

مأكولات ومشروبات ممنوعة

وحددت وزارة الصحة المأكولات الممنوعة عن السيدات الحوامل في رمضان: اللحوم غير المطهية، السمك غير كامل الطهي، الحليب الخام، الأطعمة المحفوظة، البيض الخام أو المبطوخ جزئيا، المشروبات المنبهه مثل الشاي والقهوة»، مشددة على اتباع ذلك لصيام صحي وآمن، دون وجود مضاعفات صحية.