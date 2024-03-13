 حجز موعد التأمين الصحي 2024 إلكترونيًا.. 8 خطوات بسيطة

حرصت الهيئة العامة للتأمين الصحي، على توفير خدمة حجز موعد التامين الصحي 2024 إلكترونيًا مجانًا للمرضى المنتفعين من منظومة التأمين الصحي خلال شهر رمضان، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأتاحت الهيئة، التسجيل الكترونياً لحجز موعد التامين الصحي 2024، للتسهيل على المواطنين الراغبين في الحجز في العيادات المختلفة، وتوفيرًا للوقت والجهد، من خلال الرابط التالي:

https://reserv.hiocdis.org/hioClinicReservation.aspx

حجز موعد التامين الصحي 2024

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، خطوات التسجيل الإلكتروني لحجز موعد التأمين الصحي 2024، وجاءت كالتالي:

1- يقوم الشخص الذي يرغب في حجز موعد كشف بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي من هنا.

2- اختيار حجز العيادات الموجودة ضمن الخدمات التي تقدم على الموقع.

3- بعد ذلك يقوم الشخص بالدخول على الصفحة الرئيسية لكتابة البيانات الخاصة به.

4- يدخل الشخص الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما.

5- يكتب البيانات الخاصة به وحينها سيظهر الرقم التأميني للمريض.

6- يختار الشخص الذي يرغب في حجز موعد العيادة وتاريخ الكشف الطبي.

7- يختار الطبيب الذي سيجري عليه الفحص.

8- بعد أن يختار الطبيب يحدد له موعد وتصله رسالة قصيرة عبر هاتفه المحمول لتأكيد ميعاد الحجز.

وأكدت أنه يجب على المواطنين الالتزام بالموعد المحدد بعد الحجز الإلكتروني على الرابط المحدد من هنا، والتوجه إلي العيادة المحددة في الحجز علي الموقع، وفي حالة تغيير الموعد أو عدم الحضور يجري الدخول مرة أخري وتسجيل البيانات المذكورة في الأعلى مرة أخرى.