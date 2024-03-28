محافظة القاهرة تتلقى 12 ألف طلب لترخيص المحلات

أكد اللواء خالد عبد العال، أنّ مراكز إصدار تراخيص المحال في المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب من 12 ألف طلبٍ من أصحاب المحال للحصول على ترخيص، مشيرا إلى أنّ فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى تستهدف مساعدة أصحاب المحال على تقديم الطلبات فى أماكنهم.

وأوضح أنّ السيارة تسلّم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان؛ لتسهيل الاجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على جهات عدة للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أنّ المحافظة تحرص على استمرار كل المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ316 نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154 وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجى متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى اقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال.