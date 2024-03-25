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دراما المتحدة

توزيع 2000 وجبة إفطار على سكان مدينتي «معا» و«أهالينا» في القاهرة

كتب:

وائل فايز
03:47 م | الإثنين 25 مارس 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

شهدت مدينتا «معًا» و«أهالينا»، واللتان أقامتهما الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة اليوم، توزيع أكثر من 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية، بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارتي التضامن والداخلية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقا

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز مظلة الحماية الاجتماعية على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.