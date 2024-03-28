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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يلتقي اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني

كتب:

أسماء زايد
11:24 ص | الخميس 28 مارس 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الآن، اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني.

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