رئيس الوزراء يلتقي اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني كتب: أسماء زايد 11:24 ص | الخميس 28 مارس 2024 رئيس الوزراء التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الآن، اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أول تعليق من الحكومة عن إفطار المطرية 2024.. ماذا قال رئيس الوزراء؟ رئيس «معلومات الوزراء»: رؤية مصر 2030 وثيقة حاكمة لدعم التنمية المستدامة تحركات «رئيس الوزراء» لمواجهة الغلاء 10 تصريحات مهمة من رئيس الوزراء حول سعر الدولار في البنوك رئيس الوزراء مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري التنسيقية بقلم أسماء زايد