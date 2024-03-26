10 تصريحات مهمة من رئيس الوزراء حول سعر الدولار في البنوك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافر العملة الأجنبية في البنوك، والتي ستؤدي إلى خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

توافر حجم كبير من العملة الأجنبية بالبنوك

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي وفق بيان الحكومة، إلى أن الإجراءات تمثلت فيما يلي:

- اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة، وأزمة الدولار أصبحت غير قائمة.

- توافر الدولار خلال الأيام الماضية في البنوك.

- سعر الدولار في البنوك أقل كثيرا من السوق الموازية.

- تتوافر لدى البنوك حجم كبير من العملة الأجنبية.

- تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.

- سعر الدولار كان قد ارتفع في السوق الموازية لنحو 72 جنيهاً، والسعر انخفض حاليا إلى نحو 46 جنيها، أي نحو نصف القيمة.

- قرار البنك المركزي برفع الفائدة 8 نقاط أساس كان إجراء اضطراري لوقف التضخم.

- خفض أسعار السلع الرئيسية سيحدث بما يتناسب مع قيمة انخفاض سعر الدولار عن السوق الموازية.

- تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار.

- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها، وتوفير الدولار ف البنوك.