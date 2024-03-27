أول تعليق من الحكومة عن إفطار المطرية 2024.. ماذا قال رئيس الوزراء؟

كشف بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، أول تعليق من الحكومة عن إفطار المطرية 2024، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استقبل منظمي الحفل الذي أُقيم بمحافظة القاهرة أمس الأول للعام العاشر على التوالي، مقدماً الشكر على هذه المبادرة التى توصل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدٍ وقادر على صنع أي شيء.

روح التعاون التي تميز المصريين

وعن أول تعليق من الحكومة عن إفطار المطرية 2024، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة، معبراً عن تقديره للجهد الكبير الذي يبذلونه؛ من أجل تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة، كما تعبر عن روح التعاون التي تميِّز المصريين بشكل عام، وخاصة في أوقات الأزمات والمناسبات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاحتفالية تزيد من أواصر المحبة والإخاء وتسود روح المواطنة بين الجميع، واصفاً المبادرة بـ«العظيمة» تعكس مدى أصالة هذا الشعب وحضارته: «تابعت العديد من المواد الإعلامية عن الحفل والتي أظهرت التلاحم الذي جمع كل طوائف الشعب المصري».

ماذا قال رئيس مجلس الوزراء عن حفل المطرية؟

- المشهد الأروع في هذه الفعالية هو دور الشباب، وطاقاتهم.

- المشهد يدل على اعتزاز أبناء المطرية بهذا الحي الجميل.

- دعا إلى مواصلة تنظيم هذه الفعالية.

- الفعالية تحمل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدٍ وقادر على صنع أي شيء.

- تنظيم وإخراج فكرة بشكل من أروع ما يكون وبمنتهى الجمال وبصورة تناقلها العالم.