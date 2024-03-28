قناة الناس تعرض تلاوة قرآنية مؤثرة للشيخ عقيل محمد عقيل من بريطانيا

عرضت قناة «الناس» تلاوة مؤثرة لما تيسر من الذكر الحكيم للشيخ عقيل محمد عقيل سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف لدولة بريطانيا.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، بأصوات مصرية للمبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسيا.