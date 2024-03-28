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دراما المتحدة

قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ مصطفى هاشم من فنزويلا

كتب:

يارا أشرف
10:26 ص | الخميس 28 مارس 2024
تلاوة مؤثرة لما تيسر من الذكر الحكيم للشيخ مصطفى هاشم

تلاوة مؤثرة لما تيسر من الذكر الحكيم للشيخ مصطفى هاشم

عرضت قناة «الناس» تلاوة مؤثرة لما تيسر من الذكر الحكيم للشيخ مصطفى هاشم سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف لدولة فنزويلا.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، بأصوات مصرية للمبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسيا.

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بقلم يارا أشرف