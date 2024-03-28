«القومي للبحوث» يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن تناول الخشاف في شهر رمضان 2024

تفاصيل كثيرة كشفها المعهد القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الخشاف و فوائده على صحة المواطنين خلال شهر رمضان 2024، موضحاَ وفقاً لدراسة صادرة عنه، أن الخشاف عبارة عن مزيج من الفواكه المٌجففة، وهو غني بالعناصر والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم مثل الكالسيوم، الحديد، الصوديوم، المغنيسيوم، الزنك، البوتاسيوم.

فوائد الخشاف في شهر رمضان 2024

وأوضح المركز القومي للبحوث، أن الخشاف يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يُصنف ملين طبيعي، ويحمي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، كما يُنشط الدورة الدموية.

وأكد الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يقدم العديد من النصائح للمواطنين يومياً في إطار دوره التوعوي والمجتمعي الضي يقوم به، وتماشياً مع رؤيته واستراتيجيته الهادفة التي تعمل في النهاية إلى خدمة وتنمية المجتمع المصري بكافة طوائفه وتخصصاته وبما يلبي طموحات المجتمع المصري.