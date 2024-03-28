«الصحة» تفحص 795 ألف مواطن خلال 18 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ795 ألف مواطن، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان، وحتى أمس الأربعاء، وذلك في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وأشار عبدالغفار إلى أنه جرى فحص 201 ألف و457 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 177 ألفا و645 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 22 ألف و347 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 344 ألفا و140 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 49 ألف و411 سيدة (زيارة لأول مرة)، وذلك بكل المحافظات.

الوادي الجديد أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواطنين، بنسبة 230.4% من المستهدف الخاص بها، يليها محافظة دمياط بنسبة 195.7% من المستهدف، ثم محافظة الشرقية بنسبة 133.7% من المستهدف، ثم محافظة دمياط بنسبة 131.3% من المستهدف الخاص بها.

وأكد أن اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم كل الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، خلال شهر رمضان.