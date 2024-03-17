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وزارة الصحة: 4 أعشاب تساعدك على تقليل الإحساس بالحموضة في رمضان

كتب:

مريم الخطري
05:56 ص | الأحد 17 مارس 2024
حموضة المعدة

حموضة المعدة

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعشاب التي تعمل على تقليل الإحساس بالحموضة في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

أعشاب تساعدك في تقليل الإحساس بالحموضة في رمضان

وجاءت الأعشاب التي حددتها وزارة الصحة  للمساعدة على التقليل من الشعور بالحموضة على النحو التالي:

- الزنجبيل

- البابونج

- الكاموميل

- العرقسوس ولكن بكميات قليلة

أسباب الإصابة بالحموضة خلال نهار شهر رمضان

كما كشفت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بالحموضة خلال شهر رمضان:

- الأطعمة المقلية.

- الأطعمة الحارة.

- الحلويات.

- الأطعمة المسبكة.

- الأطعمة الغنية بالدهون.

- العصائر الحمضية.

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين

- التدخين.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الحصول على أدوية أو أعشاب من الوصفات بين المواطنين وبعضهم البعض، لافتة الى أن الأدوية التي يتم الحصول عليها دون استشارة الطبيب يكون لها مضاعفات صحية محتملة، مطالبة المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة والرد علي كافة هذه التساؤلات.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.