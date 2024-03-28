استنفار إسرائيلي للبحث عن منفذ الهجوم على 3 مستوطنين في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار على حافلة ومركبتين بالضفة الغربية، اليوم الخميس، وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن حالة المستوطنين الثلاثة بين خفيفة ومتوسطة.

وأضافت السلامين أن القوات الإسرائيلية أعلنت الاستنفار الأمني في منطقة العوجة وأريحا، كما أغلقت كل المداخل والمخارج بحثا عن منفذ العملية، موضحة أن «العملية سبقتها أكثر من عملية نفذتها الفصائل الفلسطينية، بسبب ما يحدث في القدس المحتلة وإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وتكرار اقتحام المدن الفلسطينية، واستمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة».

وأشارت إلى أن مدينة جنين شهدت اقتحامًا إسرائيليا كبيرًا، أمس الأربعاء، بمرافقة جرافات عسكرية، مضيفة «لا يمر يوم على الضفة الغربية دون حدوث اقتحام إسرائيلي للمدن الفلسطينية، والتي تشهد خلالها أعمال تخريب واسعة، وتدمير لشبكات المياه والكهرباء»