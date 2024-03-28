عضو اللجنة التنسيقية للحوار الوطني: نعمل على صياغة 135 توصية

أكّد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ اللقاء الذي جمع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والذي انتهى منذ قليل، يعد الثاني للجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، لافتًا إلى أنَّه تمّ الاتفاق على آليات تنفيذ توصيات المحاور الثلاثة بالمرحلة الأولى، مع تخصيص اجتماعات منفردة لكل محور من محاور التوصيات.

وقال النائب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ هناك 135 توصية ومقترح خرجت من الحوار الوطني خلال فترة عمله السابقة، قائلًا إنَّ اللجنة التنسيقية اقترحت تشكيل مجموعة عمل في الحكومة لتتعاون مع اللجان المشكلة في الحوار الوطني للوصول إلي رؤي مشتركة لتسهيل عملية التنفيذ.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة البدء في تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن إقرار عدد من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة

وتضم اللجنة كل من الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنواب أحمد الشرقاوي، وأميرة صابر، وطلعت عبدالقوي، أعضاء مجلس النواب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والمهندس كمال زايد.