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دراما المتحدة

حزب العدل: نقدر أي قرارات حكومية تأخذ بتوصيات الحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
12:18 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الدكتور معتز الشناوي

الدكتور معتز الشناوي

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحزب ينظر بعين التقدير لأي قرارات حكومية تأخذ بتوصيات جلسات الحوار الوطني.

ظهور الكوادر السياسية

وأضاف الشناوي، أن بيان المتابعة الصادر من مجلس الوزراء حول الحوار الوطني، يرسخ لفكرة أن العمل معا برؤية مشتركة هو الوقود الذي يسمح بظهور الكوادر السياسية وتحقيق الخطوات الأولية في تطوير العملية التنفيذية للدولة استنادا إلى حياة سياسية صحية.

وأكد أن اتجاه الإصلاح الاقتصادي والإعداد لقانون انتخابات المجالس المحلية والتطوير والتدريب للموظفين الحكوميين على الرقمنة المصرية والإنتاج الزراعي والمجال السياحي، ينعكس بالإيجاب على المواطن؛ منتجا ومستهلكا.

زيادة توطين الصناعات ورفع مستوى كفاءة الأفراد

ولفت إلى أن حزب العدل يحث الحكومة على اللجوء للكوادر المصرية والشركات المحلية عن الشركات الأجنبية؛ لزيادة توطين الصناعات ورفع مستوى كفاءة الأفراد ومستواهم المعيشي.

وذكر أن أمانات الحزب المركزية ستعمل على متابعة نتائج القرارات الحكومية، وإبداء النصائح على كافة المستويات من أجل استمرار عملية بناء وتطوير الإدارة التنفيذية للدولة، فحزب العدل دائما متمسك بالتعاون المستمر بين جميع مكونات المجتمع المصري والدولة المصرية لتحقيق صالح المواطن.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.